Hiszpański eurodeputowany apeluje o zatrzymanie bazy wojskowej USA w jego kraju

Hiszpański eurodeputowany José Ramon Bauza z centroprawicowej partii Ciudadanos (Obywatele), a poprzednio z Partii Ludowej, napisał do Komisji Europejskiej list z prośbą o pomoc finansową na modernizację infrastruktury bazy morskiej w swoim kraju. Ramon Bauza chce przekonać Stany Zjednoczone do odnowienia z Hiszpanią umowy o korzystaniu z bazy Rota. Umowa wygasa w maju 2021 r.

Potwierdza to obawy władz hiszpańskich o przeniesieniu bazy morskiej Stanów Zjednoczonych z Rota do prawdopodobnie Maroka. Amerykanie wycofują się więc nie tylko z Niemiec, ale i Hiszpanii, która pod lewicowymi rządami też nie dotrzymuje zobowiązań zbrojeniowych wobec NATO.

Jak do tej pory Stany Zjednoczone nie przesłały sygnału o chęci odnowienia z Hiszpanią umowy na wykorzystanie tej bazy. Natomiast Maroko już niemal otwarcie zachęca USA do rzucenia kotwicy US Navy w swojej bazie Ksar Sghir w Cieśninie Gibraltarskiej.

Europoseł Bauza krytykuje swój rząd, że zaniedbał rozwój hiszpańskiej armii, a relacje transatlantyckie od kilku lat są dość oziębłe. W tym czasie Maroko zintensyfikowało zakupy broni w Stanach Zjednoczonych.

Bauza uważa, że marynarka wojenna USA powinna utrzymać swoją obecność w Rocie, nie tylko ze względu na znaczenie tej morskiej bazy dla gospodarki regionu, ale także ze względu na ważność wspólnych relacji.

Przeprowadzka Amerykanów mogłaby dać Maroku dodatkowe argumenty w sporach terytorialnych z Hiszpanią. Rabat, który zbudował bazę morską Ksar Sghir, ostatnio ją rozbudowuje. Baza jest już w stanie przyjmować np. okręty podwodne Stanów Zjednoczonych.

BASES NAVALES: L’ambassade des Etats-Unis à Rabat dément le transfert de l’US Navy de Rota vers Ksar Sghir https://t.co/4yR2h8D6Se — LaDepeche24H (@depeche24) July 11, 2020

Źródło: Bladi.net