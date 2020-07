Mosbacher rozckliwia się nad atakiem na „Fakty”. Sommer: „A co jak wandalem jest murzyn?”

Ambasador Stanów Zjednoczonych Georgette Mosbacher odniosła się do ataku na redakcję Magazynu Dialogu Społecznego „Fakty”. Jej słowa bezlitośnie skomentował natomiast redaktor naczelny „Najwyższego Czasu!” Tomasz Sommer.

We wtorek rano wandale włamali się do redakcji Magazynu Dialogu Społecznego „Fakty”, gdzie zniszczyli serwerownię, porozbijali komputery, a na ścianie pozostawili po sobie napis: „Fakty TVN wypad”. Sprawcy prawdopodobnie pomylili cel ataku, na co wskazuje treść napisu. O wszystkim poinformował naczelny magazynu Piotr Szumlewicz.

Do całej sytuacji postanowiła odnieść się ambasador USA w Polsce Georgette Mosbacher, która napisała na Twitterze: „Wandalizm musi być potępiony, niezależnie od powodów. W cywilizowanej społeczności nie ma miejsca na agresywne zachowania”.

Te słowa postanowił w prześmiewczy sposób skomentował Tomasz Sommer: „Pani Żorżeto, a jak wandalem jest murzyn to co wtedy robimy? Może pani nam powiedzieć?” – zapytał.