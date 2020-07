To zdjęcie wywołało wojnę na Twitterze. Która zebra stoi z przodu? [FOTO]

Lodhi zajmuje się fotografowaniem dzikiej przyrody. W zeszłym roku fotograf z Indii udała się do Masai Mara – rezerwatu przyrody położonego w Kenii.

W tym miejscu żyje spora populacja adrykańskich słoni, lwów, lampartów oraz gepardów. Żyją też zebry i to właśnie zdjęcie, które im zrobiła Lodhi dzieli Internautów.

Strażnik leśny Parveen Kaswan opublikował na Twitterze fotografie autorstwa fotograf. Są na niej dwie zebry stojące obok siebie.

Zdjęcie wykonane jest w takim sposób, że spoglądając na uszy zwierząt ma się wrażenie iluzji optycznej. Z tego też powodu trudno ocenić czy to zebra z lewej, czy też zebra z prawej stoi z przodu.

Which zebra is in front?

Left one or the right one? #wildlife #naturephotography #zebra #africa #masaimara #wildlifephotography pic.twitter.com/GVRErQMS1j

— Sarosh (@saroshlodhi) July 7, 2020