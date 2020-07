Uciekł przed wymiarem sprawiedliwości. Aresztowany pedofil popełnił samobójstwo

Francuski mężczyzna oskarżony o molestowanie ponad 300 indonezyjskich dzieci zmarł po tym, jak najwyraźniej próbował zabić się w areszcie. Pedofilowi groziła kara śmierci.

65-letni Francois Camille Abello został aresztowany przez indonezyjską policję po tym, jak w pokoju hotelowym w Dżakarcie przyłapano go gdy nagi „zabawiał” się z dwiema młodymi dziewczynkami. Potem policja odkryła w jego komputerze nakręcone przez niego filmy pornograficzne z dziećmi. Zboczeniec rejestrował swe „uciechy” seksualne z nawet 10-letnimi dziećmi.

Nana Sujana, szef policji w Dżakarcie, powiedziała, że ​​Abello nie współpracował ze śledczymi i odmówił podania haseł do programów na swoim komputerze, ale i tak udało się odczytać zawartość dysku. Ustalono, że większość ofiar to dzieci ulicy, do których Abello podchodził i oferował pracę modela, czy modelki. Sujan powiedział, że Abello płacił im od 17 do 70 USD za udział w aktach seksualnych i bił te dzieci, które odmawiały. Ofiar rozpoznanych na nagraniach było ponad 300.

Zwyrodnialcowi, zgodnie z indonezyjskim prawem, groziła kara śmierci. Egzekucję wykonano by przez rozstrzelanie. Dewiant postanowił jednak nie czekać na rozprawę i podjął próbę samobójstwa. Znaleziono go nieprzytomnego w celi z szyją obwiązana drutem. Abello został zabrany do szpitala. Tam przez kilka dni jego stan był stabilny. Uszkodzenia mózgu w skutek niedotlenienia okazały się jednak na tyle poważne, że pedofil zmarł.