W porównaniu do 2015 roku Andrzej Duda dostał prawie 2 miliony głosów więcej

Andrzej Duda, podobnie jak w 2015 roku, wygrał przewagą ok. 500 tys. głosów. Nie oznacza to jednak, że liczba jego wyborców nie uległa zmianie.

Dzięki wysokiej frekwencji urzędujący prezydent zdobył aż 1,78 miliona głosów więcej niż 5 lat temu.

Zapewne przez najbliższe 5 lat będziemy mieli do czynienia z kłótniami co do tego, jaki mandat społeczny mu to daje. Jedni będą podkreślali, że ma za sobą ogromne liczby wyborców, a drudzy będą przypominali, że wygrał ok. 2 proc. przewagi.

Tak mała przewaga stwarza ryzyko kwestionowania wyniku, co już zapowiadają niektóre podmioty z totalnej części opozycji.

Źródło: PKW