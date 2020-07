Wielka Brytania i Francja tworzą wspólną jednostkę do walki z przemytem migrantów

Francuski MSW Gérald Darmanin uzgodnił treść porozumienia ze swoim brytyjskim odpowiednikiem. Wspólnie z brytyjską sekretarz stanu ds. wewnętrznych Priti Patel podpisał umowę o „utworzenie francusko-brytyjskiej komórki wywiadowczej”.

Umowa podpisana w niedzielę 12 lipca w Calais ma regulować wspólną walkę z coraz bardziej masowym zjawiskiem nielegalnego przekraczania kanału La Manche przez nielegalnych migrantów.

Nowy francuski MSW stara się być aktywny. W sobotę odwiedził rodzinę zabitego w Bayonne kierowcy autobusu, w niedzielę pojawił się w departamencie Pas-de-Calais. Dwa dni wcześniej ewakuowano w Calais 500 migrantów koczujących w dzielnicy przemysłowej miasta z nadziejami na transport do Anglii.

Była to prawdziwa obława w rejonie przylegającym do morskich wydm. Zatrzymywanych imigrantów przewożono do ośrodków recepcyjnych w innych regionach Francji. Władze tym razem uznały, że tereny strefy przemysłowej zajęto niezgodnie z prawem i bez zezwolenia właścicieli. Uznano także, że koczowiska w rejonie wydm powodują „poważne problemy z bezpieczeństwem, warunkami sanitarnymi i spokojem okolicznych mieszkańców”.

Akcja policji została potępiona przez lewicowe organizacje sprzyjające migrantom. Jak na razie mamy jednak zapowiedź bardziej zdecydowanych działań, niż za czasów ministra Castanera.

Gérald Darmanin spotkał się w Calais ze swoim brytyjskim odpowiednikiem panią Pitri Patelem oraz brytyjskim ministrem stanu ds. imigracji Chrisem Philipsem. Spotkanie robocze zaowocowało podpisaniem umowy o „utworzeniu francusko-brytyjskiej komórki wywiadowczej”. Ma to pozwolić „służbom na dzielenie się informacjami operacyjnymi”, zwłaszcza dotyczącymi przemytników.

