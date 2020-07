Bon turystyczny rozwiązaniem na dłużej? Emilewicz: chcemy, by był rozszerzony na kolejne grupy

Minister Jadwiga Emilewicz zapowiedziała, że będzie się starała o to, by bon turystyczny nie był rozwiązaniem jednorazowym.

Jeśli tak dalej pójdzie, to niedługo wszystkie zarobione pieniądze będziemy oddawać państwu, a w zamian rząd będzie nam wydzielał: bon turystyczny, bon spożywczy, bon na benzynę… etc. Oczywiście wygrają na tym ci, którzy sami na to wszystko nie zarabiają. Pani minister Jadwiga Emilewicz bez cienia wstydu zapowiada, że rząd dalej zamierza sponsorować wakacje za pieniądze polskich podatników.

– My zakładamy, że jeżeli to rozwiązanie, bon turystyczny przyjmie się, który dziś jest rozwiązaniem covidowym, rozwiązaniem jednorazowym, będziemy chcieli, będziemy przekonywać, ja będę rozmawiać z kolegami i koleżankami w rządzie, z panem premierem, abyśmy ten program pozostawili u nas na dłużej i wówczas rozszerzenie o kolejne grupy myślę, że byłoby możliwe – mówiła w Radiu Plus wicepremier Jadwiga Emilewicz.

Sam pomysł, by odbierać pieniądze jednym, aby sponsorować rozrywkę swoim potencjalnym wyborcom jest głęboko niemoralny. Fakt, że polski rząd wpada na takie pomysły ledwo 30 lat po upadku komunizmu może przerażać. Kolejne wybory pokazały jednak, że Polacy nie mają nic przeciwko takiemu przekupstwu.

Do drugiej tury dostał się kandydat współodpowiedzialny za taki stan rzeczy i drugi, który starał się go przelicytować…

Źródło: Radio Plus