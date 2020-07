Czarnoskóry ekonomista uderza w BLM. „Ich taktyka przypomina propagandę nazistowskich Niemiec”

Czarnoskóry ekonomista Thomas Sowell, odniósł się do tzw. systemowego rasizmu, który jest motorem napędowym rasistowskiego ruchu Black Live Matters. Zdaniem Sowella pojęcie to nie znaczy zupełnie nic.

Thomas Sowell był gościem Fox News w niedzielny wieczór. Prowadzący program Mark Levin zapytał gościa o tzw. systemowy rasizm, który jest bardzo często podnoszony jako problem przez lewicę.

– Słyszysz to na naszych kampusach uniwersyteckich. Słyszysz to od bardzo bogatych i znanych gwiazd sportu. Co to znaczy? I czy to prawda? – zapytał Levin.

– To naprawdę nie znaczy nic, co można by określić i przetestować w sposób naukowy, w jaki testuje się hipotezy – odparł Sowell. Jak dodał taktyka BLM przypomina mu „propagandę nazistowskich Niemiec”.

Sowell odniósł się tu oczywiście do słynnej frazy Goebbelsa, iż „kłamstwo powtórzone tysiąc razy staje się prawdą”. Zdaniem ekonomisty to właśnie robi obecnie lewica powtarzając w kółko swe puste frazy, które nie znaczą nic konkretnego.

Thomas Sowell, który skończył niedawno 90 lat, to jeden z najwybitniejszych żyjących współcześnie ekonomistów. Jako dziecko wychowywał się w nowojorskiej dzielnicy Harlem.