Fakty o ambasador Mosbacher. Ujawniamy kim naprawdę jest Georgette [VIDEO]

Polityk, dyplomata, a może bizneswoman? Kim jest Georgette Mosbacher, nadzorczyni amerykańskiej kolonii w Warszawie?

Ambasador Georgette Mosbacher w ostrych słowach skrytykowała wpis Antoniego Macierewicza na Twitterze. W odpowiedzi pojawiły się komentarze, że Mosbacher, jak na dyplomatę, coraz więcej sobie pozwala w zakresie upominania Polaków.

Ale kim tak naprawdę jest pani ambasador, będąca niemalże gubernatorką kolonii Donalda Trumpa nad Wisłą? Do zawiłej historii Mosbacher odniósł się w swoim wideo-komentarzu redaktor naczelny „Najwyższego Czasu!” dr Tomasz Sommer.

Dr Sommer przypomniał m.in., iż fortuna, której dorobiła się republikańska gwiazda, nie jest do końca jej zasługą. Specjalizacją Mosbacher było bowiem znajdywanie sobie bogatych mężów.

– Pani Mosbacher jest umiejętną poszukiwaczką fortun swoich byłych mężów. Taki numer ze złapaniem bogatego męża i uzyskania określonych środków po rozwodzie w życiu przeprowadziła trzykrotnie – zauważył dr Sommer.

Redaktor wskazał na miłosne perypetie przyszłej ambasador, odnosząc się do biografii Mosbacher na stronie Szkoła Nawigatorów, kurs na prawdę.

Jednak sama Mosbacher również nie kryje swojego podejścia do „robienia fortuny”. W swoich książkach (np. „It takes money, honey”) obecna ambasador wprost opisuje jak wzbogacić się na uwiedzeniu milionera…

„Nie urodziłam się ruda, ale urodziłam się by być ruda” – to jedna z mądrości Mosbacher. – Nie wyróżniała się, ani mądrością ani pięknem, ale potrafiła tak się zakręcić, że te swoje wątpliwe właściwości potrafiła „sprzedać” – skwitował dr Sommer.

– W każdym razie jest to kobieta groźna, kobieta bezwzględna, kobieta, która umie zadbać o swój interes. Zawsze chodzi jej o to, by wziąć pieniądze i uzyskać totalną finansową wolność – podsumował postać ambasador.

Źródło: NCzasTV