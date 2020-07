Kobieta, która rzuciła w 6-latkę kamieniem, zatrzymana. Odpowie za usiłowanie zabójstwa

Policjanci z Chrzanowa zatrzymali we wtorek 46-latkę podejrzewaną o usiłowanie zabójstwa 6-letniej dziewczynki na Śląsku. Sytuacja miała miejsce w poniedziałek wieczorem w Jaworznie; dziewczynka po uderzeniu kamieniem była operowana, obecnie jej stan oceniany jest jako dobry.

Jak poinformował we wtorek rzecznik małopolskiej policji Sebastian Gleń, mieszkanka Chrzanowa po komunikatach w mediach rozpoznała na przystanku autobusowym poszukiwaną 46-latkę i zawiadomiła policję.

„Patrol mundurowych z Komendy Powiatowej w Chrzanowie wylegitymował kobietę, miała przy sobie paszport wystawiony na nazwisko osoby, której poszukiwaliśmy, a jej wygląd odpowiadał rysopisowi” – powiedział Gleń. Dodał, że kobieta usiłowała zatrzymywać samochody na tzw. stopa.

Kobieta trafiła do chrzanowskiej komendy, gdzie oczekuje na konwój, którym zostanie przewieziona na Śląsk. Tam będą prowadzone dalsze czynności z jej udziałem.

Jak powiedział PAP rzecznik policji z Jaworzna aspirant sztabowy Michał Nowak, w poniedziałek ok. godz. 21. kobieta podeszła do bawiących się dzieci i bez wyraźnego powodu rzuciła w jedno z nich kamieniem.

„Poszkodowaną okazała się 6-letnia dziewczynka, która z poważnymi obrażeniami głowy zagrażającymi życiu i zdrowiu została przetransportowana do szpitala w Katowicach-Ligocie” – uściślił rzecznik policji z Jaworzna.

Rzecznik Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka Wojciech Gumułka poinformował, dziewczynka trafiła tam w stanie poważnym i przeszła wielogodzinną operację. „Obecnie jej stan lekarze oceniają jako dobry” – powiedział przedstawiciel szpitala.

Według policji poszukiwana kobieta to bezdomna, często podróżująca po całym kraju. Jej zdjęcie opublikowano we wtorek na stronach internetowych jaworznickiej i śląskiej policji wraz z apelem o kontakt do osób, które w ostatnim czasie widziały kobietę, lub mają jakiekolwiek informacje o miejscu jej pobytu. (PAP)