Konfederaci usadzają Mosbacher. „Trzeba ogłosić ją PERSONA NON GRATA. Łamie konwencję wiedeńską”

Georgette Mosbacher, ambasador USA, ma wredny zwyczaj dyscyplinowana polskich polityków. Konfederaci przypominają dyplomatce gdzie jest jej miejsce w szeregu.

„Zgodnie z art. 41 konwencji wiedeńskiej dyplomata ma obowiązek nie mieszać się do spraw wewnętrznych przyjmującego państwa” – przypomina Michał Wawer, skarbnik Konfederacji.

„Georgette Mosbacher złamała ten przepis już tyle razy, że najwyższy czas ogłosić ją persona non grata i poprosić rząd USA o wyznaczenie nowego ambasadora” – twierdzi polityk.

Jacek Wilk przyznał rację swojemu koledze z Konfederacji. Polityk zauważył jednak, że amerykańscy dyplomaci mają w Polsce dużo większą rolę niż tylko praca w ambasadzie.

„Zgoda. Z tym, że trzeba wziąć poprawkę na to, iż Żorżeta jest tu nie tylko w charakterze dyplomaty, ale też gubernatora” – napisał Wilk.

Czy rząd Prawa i Sprawiedliwości pociągnie w końcu amerykańską ambasador do odpowiedzialności? Prawdziwie niezależny rząd odesłałby taką dyplomatkę. PiS jednak na razie przełyka każdą zniewagę i udaje, że to deszcz pada.

Pani Mosbacher natomiast znów próbuje dyscyplinować polskich polityków. Niedawno atakowała byłą rzeczniczkę Beatę Mazurek za jej słowa o TVN, teraz za to samo atakuje Antoniego Macierewicza. W przeszłości ambasador słała nawet listy do członków rządu. No i wciąż pozostaje bezkarna.