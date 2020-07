Korwin-Mikke odpowiada Ziobrze. „TVP to nie medium publiczne tylko tuba propagandowa”

Zbigniew Ziobro skrytykował, podczas wieczoru wyborczego, nieobiektywne media. Janusz Korwin-Mikke głośno się zastanawia, czy ministrowi-prokuratorowi chodzi o TVP.

Ziobro: media nie mogą robić za sztab wyborczy

Zbigniew Ziobro ma skłonność do łamania pewnych zwyczajowych norm państwa prawa. Najpierw połączył urzędy ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego i posła w jednej swojej skromnej osobie. Teraz niektórzy obawiają się, że jego słowa zwiastują atak na niezależność mediów.

– Musimy zadbać o podstawowe mechanizmy działania demokracji, do nich należy na pewno rzetelne informowanie o tym, co dzieje się realnie w obszarze władzy publicznej w Polsce. Nie powinno być tak, że część mediów staje się tak naprawdę sztabem wyborczym jednego z konkurentów. Nie możemy udawać, że tego nie widzimy – mówił w wieczór wyborczy po II turze.

Korwin: TVP to nie jest medium publiczne

Słowa szefa Solidarnej Polski postanowił skomentować Janusz Korwin-Mikke. Prezes partii KORWiN i poseł Konfederacji chciałby, aby Ziobro doprecyzował o które media mu chodzi.

„Czyżby Zbigniew Ziobro mówił o TVP?” – zastanawia się Facebooku poseł.

„TVP to nie medium publiczne tylko medium (tuba propagandowa) partii u władzy” – stwierdził polityk.

Korwin-Mikke zastanawia się czym jest tak mityczna „misja”, którą ustawowo ma pełnić Telewizja Polska.

„A poza tym sądzę, że Telewizja Publiczna powinna zostać zniszczona”

„Tylko wtedy, gdy uznamy za tzw. misję publiczną TVP szerzenie propagandy rządowej w taki sposób, aby PiS wygrywało kolejne wybory, to będziemy mogli powiedzieć z ręką na sercu i czystym sumieniem, że TVP pełni misję publiczną” – stwierdził poseł Konfederacji. „Stabilne finansowanie to wpływy z reklam i dobrowolnie zakupionego abonamentu przez widzów jak np. w Polsacie, a nie przymusowy abonament i 2 mld złotych rekompensaty (to około 50 zł od osoby!) gdy zabraknie pieniędzy”.

„TVP powinno stać się po prostu TV Prywatną. Media będące w politycznych rękach zawsze będą forowały partię, która jest u władzy” – uważa Korwin-Mikke.

Źródło: TVP INFO, Facebook