Krzysztof Bosak, kandydat Konfederacji na prezydenta, ostrzega wyborców Konfederacji przez socjotechnicznymi atakami przeciwników w Internecie.

Chodzi o trollerskie zagrywki wyborców PiS. W mediach społecznościowych, m.in. na Twitterze, pojawiło się mnóstwo wpisów rozczarowanych postawą Konfederacji wyborców. Twierdzą, że głosowali na prawicę ale już nie będą. Gdy się jednak przejrzy te profile, to okazuje się, że należą do wieloletnich wyborców Prawa i Sprawiedliwości i tylko udają one byłych wyborców Konfederacji.

Ledwo skończył się okres wyborczy, a już zaczyna się to czego obawiali się politycy prawicowego bloku. Prawo i Sprawiedliwość chce zniszczyć opozycję stojącą na prawo od rządu.

Zauważa to również Krzysztof Bosak. „Od wczoraj trwa socjotechniczna operacja przeciw Konfederacji. Przekaz polega na wyrażaniu rzekomego rozczarowania naszą postawą przed II turą. Profile, które udają naszych wyborców, wyglądają np. tak jak Piotra Zbroi – zero dobrych wpisów o Konfie, a zamiast tego PiS, PiS, PiS” – pisze polityk i pokazuje przykład takiego profilu.

Po co te zagrywki? Chodzi o to, by wmówić wyborcom Konfederacji, że politycy tej koalicji zrobili coś nie tak. Działania propagandowe mają stworzyć wrażenie, jakoby Konfederacja poparła kandydaturę Rafała Trzaskowskiego.

Tymczasem Konfederacja nie udzieliła poparcia żadnemu z kandydatów. PiS próbuje wmawiać prawicowym wyborcom, że Andrzej Duda powinien być ich naturalnym wyborem w starciu z Rafałem Trzaskowskim. Tymczasem obaj ci kandydaci niespecjalnie się między sobą różnili.