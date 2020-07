Oni są obłąkani. Fanatycy od PO i Trzaskowskiego chcą bojkotować polską żywność i wyroby z Podkarpacia

Ponad 81 procent mieszkańców wsi oddało swoje głosy na Andrzeja Dudę. Województwo Podkarpackie było też tym, w którym prezydent uzyskał miażdżącą przewagę nad swym rywalem. Tam zebrał blisko 71 procent głosów. Dość uprawniona jest teza, iż Andrzej Duda zostanie prezydentem na drugą kadencję dzięki mieszkańcom wsi, bo tam zdobyta przewaga pozwoliła zniwelować straty poniesione zwłaszcza w dużych miastach.

Fanatycy od Trzaskowskiego i PO nie mogą przeboleć porażki i planują swoistą zemstę na polskich rolnikach i mieszkańcach Podkarpacia. Chcą bojkotować naszą żywność i wyroby pochodzące z południowo-wschodniego krańca Polski. Pomysł takich akcji nie jest nowy. Np naziści bojkotowali żydowskie sklepy.

Z tego żenującego pomysłu oczywiście nic nie będzie, ale dość dobrze oddaje on stan ducha otwartych, tolerancyjnych, wykształconych mieszkańców miast glosujących na swego europejskiego kandydata.

Co Wy na to, żeby teraz „zbanować” Podkarpacie i pokazać im, że my tam nie jeździmy? Zobaczymy jak im duda pomoże

— marekzegarek (@marek71971732) July 13, 2020