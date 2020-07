Sąd zezwala na eksperymentowanie na dzieciach

Sąd w Wielkiej Brytanii orzekł, że chrześcijańskie organizacje zajmujące się dziećmi i wyszukujące im zastępczych rodziców nie mogą odmawiać wydawania ich parom homoseksualnym.

Cornerstone Adoption and Fostering Service to agencja, która zajmowała się wyszukiwaniem dla dzieci rodziców zastępczych w rodzinach chrześcijańskich. Teraz sąd orzekł, iż nie może odmówić oddania do adopcji dziecka parze lesbijek, czy homoseksualistów.

Sad orzekł tak, gdy na drogę prawna wystąpiła Ofsted, instytucja będąca odpowiednikiem naszego kuratorium dla szkół publicznych. Sąd orzekł że agencja adopcji Conerstone wymagając od potencjalnych zastępczych rodziców, by nie byli lesbijkami, albo homoseksualistami narusza Ustawę o Równości z 2010 roku.

„Nie trzeba chyba tego powtarzać, ale kategorycznie odrzucam wszelkie sugestie, że homoseksualiści i lesbijki nie mogą być cudownie kochającymi rodzicami zastępczymi i adopcyjnymi, bez względu na to, czy są osobami samotnymi, czy w związkach partnerskich z osobami tej samej płci” – uzasadniał sędzia Julian Knowles w swoim orzeczeniu.

Agencja skomentowała, że została pozbawiona prawa wyszukiwania opiekunów i rodziców zastępczych wśród chrześcijan.

– Smutno mi, że nie zostało uznane nasze przekonanie o fundamentalnym miejscu małżeństwa biblijnego – powiedziała wiceszefowa agencji Sheila Bamber. – W modlitwie zastanowimy jak kontynuować nasze powołanie i pracować nad tworzeniem szczęśliwych rodzin.