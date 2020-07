Berkowicz nie miał litości dla PiS i Lewicy w Sejmie! [VIDEO]

Poseł Konfederacji Konrad Berkowicz odniósł się do idei „prawa do mieszkania”. PiS i Lewica forsują komunistyczną ideologię w Polsce.

– Przewodniczący Ast (Marek Ast – PiS) powiedział, że doszło do porozumienia ponad partyjnymi podziałami i rzeczywiście partyjne podziały zostały przezwyciężone przez wspólnotę idei, a ideą która połączyła PiS ze Zjednoczoną Lewicą jest idea socjalistyczna – wskazał Konrad Berkowicz.

– Prawo własności, święte dla każdego konserwatysty, oczywiste dla każdego wolnościowca, ma według członków komisji zostać wyrzucone na śmietnik. Dlaczego? Bo liczy się teraz – cytuję tu teraz jednego z członków komisji – prawo do mieszkania, które jest „prawem człowieka”. A więc tradycyjne, naturalne prawo własności ma być zastąpione nowotworem ideologicznym, wykwitem rewolucji komunistycznym – dodał.

– Ja rozumiem, że mieć gdzie mieszkać to jest ważna sprawa, ale dlatego rząd powinien przestać przeszkadzać się bogacić. Przestać przeszkadzać biurokracją, wysokimi podatkami i dawać sygnał ludziom, że nie warto się bogacić, bo w każdej chwili majątek, który zgromadzą – w imię tej idei komunistycznej – mogą stracić na rzecz tych, którzy się wzbogacili mniej, żeby było równo – wskazał.

– To są mocne słowa, ale uważam, że jesteście komunistami. Czy to bezbożnymi, czy z krzyżem w zębach. Podeprę się autorytetem premiera Morawieckiego „możemy sobie tak szczerze powiedzieć, ta myśl, robotnicza myśl socjalistyczna jest głęboko w filozofii PiS obecna” – przypomniał.

– Na to można odpowiedzieć tylko słowami Czesława Miłosza: „Zaglądali do kufrów, zaglądali do waliz, nie zajrzeli do dupy – właśnie tam miałem socjalizm” – podsumował poseł.

Źródło: YouTube CEPERolkV4