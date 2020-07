Drogo, drożej, coraz drożej. GUS podał najnowsze dane o wzroście cen towarów i usług

W poniedziałek NBP podał nowe dane o prognozach dotyczących inflacji i spadku PKB w najbliższych miesiącach. W powyborczą środę GUS podał natomiast dane dotyczące inflacji w czerwcu.

Inflacja, nazywana przez Miltona Friedmana podatkiem, który rząd może nałożyć bez ustawy – w czerwcu wyniosła średnio 3,3 procent w stosunku rok do roku. W porównaniu do maja ceny wzrosły o 0,6 procent.

Znacznie bardziej wzrosły jednak ceny usług, które są droższe o 7,4 procent w porównaniu do czerwca ubiegłego roku. W porównaniu do poprzedniego miesiąca to wzrost aż o 1,3 procent.

Najbardziej w porównaniu do ubiegłego roku wzrosły ceny użytkowania mieszkania, które są droższe o 7,5 procent. Znacznie droższe są także wizyty w hotelach, które podrożały 6,0 procent.

Żywność i napoje bezalkoholowe podrożały o 5,7 procent, a napoje alkoholowe i używki o 4,6 procent. Znacznie wzrosły także wydatki na usługi medyczne, aż o 5,6 procent.

O kilka procent wyższe są także wydatki na łączność, na kulturę oraz na edukację. W ujęciu rok do roku potaniały jedynie ceny transportu oraz odzieży i obuwia.

Źródło: GUS