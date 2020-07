George Soros inwestuje 220 milionów dolarów w „sprawiedliwość rasową”

George Soros wyciągnął książeczkę czekową, by wesprzeć mocniej tym razem „postępowych antyrasistów”. Open Society Foundation, grupa założona przez tego miliardera, ogłosiła na swojej stronie internetowej, że zainwestuje 220 milionów dolarów w „sprawiedliwość rasową”, z czego 150 bezpośrednio do organizacji.

70 milionów dolarów trafi do władz lokalnych i gmin na podjęcie „szybszych działań na rzecz sprawiedliwości rasowej”.

Prezes Open Society Foundation Patrick Gaspard mówił nawet o „wsparciu transformacji”. „Jesteśmy zaszczyceni, że możemy kontynuować wsparcie walki o prawa, godność i sprawiedliwość uciśnionych ludzi na całym świecie, zainicjowaną przez naszego założyciela George’a Sorosa” – dodał.

Działanie „Otwartego społeczeństwa” ma charakter globalny. Przypomnijmy, że w Europie Soros, dzięki swoim wpływom w Europejskim Trybunale Praw Człowieka „wspomógł” np. wprowadzenie małżeństw homoseksualnych w Austrii, Grecji i we Włoszech. W Polsce wspiera np. aborcję.

For decades, my foundations have invested in dismantling systemic racism—from ending the drug war to securing voting rights. Now, a new $220 million investment will build power in Black communities and new anti-racist policies in the U.S. https://t.co/x9zdM5JRCB pic.twitter.com/US4U80T9cv

— George Soros (@georgesoros) July 13, 2020