Grzegorz Braun po mocnym przemówieniu wręczył prezent marszałkowi Terleckiemu [VIDEO]

Grzegorz Braun pozamiatał w Sejmie. Wyłożył rządowi teorię o socjalizmie i wręczył marszałkowi Stanisławowi Terleckiemu specjalną książkę. – Skończcie z tą pandemiopsychozą i koronapaniką! – zaapelował.

Posłowie konfederacji kolejno tłumaczyli w środę rządowi, że ponosi odpowiedzialność za kryzys ekonomiczny po zamrożeniu gospodarki. Najpierw swoje powiedział Janusz Korwin-Mikke, później Jakub Kulesza, a na koniec pozamiatał Grzegorz Braun.

– O większości parlamentarna, przestańcież wreszcie szkodzić, to nie będziecie musieli rozwiązywać problemów, które sami wywołujecie. Polecam lekturę pożyteczną, świeżą – „Fałszywa pandemia” – zbiór tekstów krytycznych naukowców i lekarzy. Socjalizm, to jest ustrój, który zajmuje się rozwiązywaniem problemów i wyprowadzaniem z kłopotów, które się samemu wygenerowało – mówił do Mateusza Morawieckiego i jego ludzi.

– I teraz ta socjalistyczna zasada, została podniesiona do potęgi, przez walkę z mniemaną pandemią. Podnieśliście do rangi głównej zasady ustrojowej Rzeczpospolitej Polskiej nadużycie uprawnień. Stworzyliście mgławicę bezprawia, dopuszczając do tego, żeby życie Polaków – w tym także polskich przedsiębiorców, handlowców, także ubezpieczycieli – żeby zostało podporządkowane działaniu nie prawa, poważnego prawa, aktów wyższej, najwyższej rangi ustawowych konstytucyjnych, dopuściliście do tego, żeby nasze życie, ze szczególnym uwzględnieniem życia gospodarczego, było zdane na łaskę i niełaskę władzy – podkreślił.

Na koniec przemówienia odwrócił się do marszałka Sejmu i wręczył mu książkę, którą zaprezentował z mównicy.