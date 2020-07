Jakub Kulesza: „Kryzys to konsekwencja złych decyzji rządu!”

Podczas środowych obrad Sejmu RP, posłowie Konfederacji z oburzeniem zareagowali na narrację obarczającą za kryzys ekonomiczny Covid-19. Zdaniem Janusza Korwin-Mikkego i Jakuba Kuleszy, odpowiedzialny za całą sytuację jest rząd, który podjął fatalną decyzję o zamrożeniu gospodarki.

Najpierw głos w tej sprawie zabrał Korwin-Mikke, który wskazał, że występuje wiele innych chorób, które sieją większe spustoszenie niż koronawirus i nikt z tego powodu gospodarki nie zamrażał. Później na mównicy pojawił się Kulesza.

– Po zamknięciu kraju okazało się, że cała gospodarka stanęła, a została odmrożona, gdy wszystkie wskaźniki epidemiologiczne były gorsze niż przy zamykaniu, co pokazuje, że była to zła decyzja. Teraz kolejnymi regulacjami próbujecie ratować gospodarkę, co jest skutkiem waszych złych decyzji – uświadamiał przedstawicieli rządu.

W wyniku zamrożenia gospodarki Polska zmaga się z recesją i większą niż przewidywano inflacją. Kryzys spowodował upadek wielu przedsiębiorstw i zwolnień.