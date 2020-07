Płonie siedem irańskich statków. Kolejna tajemnicza katastrofa [VIDEO]

W Buszehrze znajduje się irańska elektrownia jądrowa.

Według innej irańskiej agencji IRNA w porcie w Buszehrze nad Zatoką Perską płonęły co najmniej trzy statki.

#BREAKING: Iran says at least 7 ships have been burnt after a large fire at the Bushehr port in southern Iran. The cause is unknown pic.twitter.com/ovH66W9XnR

— Amichai Stein (@AmichaiStein1) July 15, 2020