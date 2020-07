Rzucili się na Ziemkiewicza za te słowa o Stuhrze. Sygnał dała „Gazeta Wyborcza”

„Poszły takie wiadomości, których przez delikatność się nie wrzuca w obieg publiczny, że jeden ze sławnych aktorów starszego pokolenia, słynący z zajadłości antypisowskiej, wylądował tej nocy wyborczej w szpitalu” – mówił Ziemkiewicz w poniedziałek w programie „W tyle wizji”. Dalej dodał, że oba wydarzenia „miały ze sobą związek”.

– Niech to będzie przestrogą dla tych, co (…) dali się tak podniecić tym TVN-om – skwitował.

Krakowskie wydanie „Gazety Wyborczej” natychmiast obwieściło, że Ziemkiewicz kpi z tragedii zasłużonego artysty.

Rafał Ziemkiewicz wyśmiewa Jerzego Stuhra, który walczy o życie w krakowskim szpitalu. "Niech to będzie przestrogą dla tych, co (…) dali się tak podniecić tym TVN-om"

