Tusk odpisał Dudzie: „Lubię pana, panie prezydencie. Szczególnie za…”

Duda stwierdził w pogawędce z rosyjskimi youtuberami, którzy podali się za przedstawicieli ONZ – jeden nawet miał być sekretarzem organizacji, że „Donald Tusk go po prostu nie lubi”. Prezydent zrobił się tak wylewny, kiedy żartowniśnie powiedzieli, że Donald Tusk poskarżył się António Guterresowi, iż Duda dyskryminuje osoby LGBT.

Właśnie do tych słów odniósł się na Twitterze były premier. „Lubię pana, panie prezydencie. Szczególnie za pańską otwartość” – napisał.

I do like you, Mr. President. Especially for your openness.

