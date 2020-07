Konfederacja o tym, co naprawdę działo się w Sejmie [VIDEO]

Posłowie Konfederacji na specjalnej konferencji prasowej podsumowali posiedzenie obrad Sejmu. Poruszyli kilka istotnych spraw m.in. skandalicznie stanowisko ambasadora Ukrainy ws. rzezi wołyńskiej, odrzuceniu kandydatury ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleskiego do komisji ds. pedofilii w Kościele oraz bezprawnego działania służb przeciwko członkom Konfederacji.

Poseł Krystian Kamiński domagał się od rządu reakcji po skandalicznych słowach ambasadora Ukrainy, który winą za rzeź wołyńską obarczył zarówno zwyrodnialców z UPA jak i II Rzeczpospolitą!

– Chcielibyśmy, aby rząd sprostował to, aby wezwał ambasadora Ukrainy i żeby ewidentnie pokazał, że nie zgadza się na taką narrację ze strony Ukrainy – mówił polityk.

Polski rząd tego nie zrobił, dlatego Konfederacja sama przygotowała uchwałę w tej sprawie. – Zebraliśmy podpisy od posłów, którzy mają podobną wrażliwość i dzisiaj złożyliśmy tę uchwałę. Mamy nadzieję, że będzie ona jak najszybciej procedowana – zaznaczył.

– Jeśli taka fałszywa narracja ze strony ambasadora Ukrainy padła, to Sejm powinien na nią zareagować. (…) Mam nadzieje, że osiągniemy ponadpartyjny konsensus w tej sprawie – powiedział współautor uchwały Dobromir Sośnierz.

Odrzucenie kandydatury Isakowicz- Zaleskiego

– Wczoraj mieliśmy do czynienia z powstaniem nowej koalicji w polskim Sejmie, koalicji: PiS, KO i Lewicy. Jest to „lawendowa koalicja” skierowana przeciwko wyborowi ks. Isakowicz-zaleskiego do komisji ds. zwalczania pedofilii, który jak nikt w Polsce dawał świadectwo prawdzie – mówił Robert Winnicki. W komisji znaleźli się ludzie wystawieni przez PiS. – W moim przekonaniu będzie to komisja pozorująca walkę z pedofilią –

Służby przeciwko Konfederacji

Grzegorz Braun wypowiedział się o ministrach MSWiA i MS, którzy zachowują swoje urzędy mimo akcji służb skierowanej przeciwko polskiej prawicy.

– Polecam państwu najnowszy numer „Najwyższego CZASu!” i tutaj tekst pana redaktora Szymowskiego – „Służbami w Konfederację”. Mowa o nielegalnych podsłuchach w ramach operacji o kryptonimach – uwaga – „sputnik” oraz „tęcza”, poszukuje się gorliwie ruskich agentów lub homofobów – mówił poseł Konfederacji. Dalej zaznaczył, że „casting do obsadzenia tych czarnych ról” odbywa się „w sposób nielegalny” pośród członków Konfederacji.

– Czy to prawda panowie ministrowie? – pytał Braun w odniesieniu do artykułu „Najwyższego CZASu!”. – Jeśli tak to bardzo prosimy o wyciągnięcie konsekwencji wobec złych ludzi, którzy jak rozumiem bez waszej wiedzy prowadzą takie działania – apelował do członków rządu.