Kurski i Łopiński spotkali się z Sasinem i Zybertowiczem w Sejmie. Radzili „co zrobić, żeby znów wygrać wybory”

Jacek Kurski i Maciej Łopiński spotkali się w Sejmie z wicepremierem Jackiem Sasiniem i doradcą prezydenta prof. Andrzejem Zybertowiczem. Ryszard Terlecki powiedział, że rozmawiano o tym, co zrobić „żeby znów wygrać wybory”.

– To było spotkanie ekspertów od polityki. Chodziło o to, co dalej powinniśmy robić w najbliższych tygodniach, latach, żeby znów wygrać wybory – powiedział portalowi Wyborcza.pl marszałek Ryszard Terlecki.

Tak więc dwaj prezesi TVP spotkali się w Sejmie z politykami obozu rządzącego, by radzić nad tym co zrobić, żeby wygrać wybory.

Bezczelność? Szczególnie po słowach Zbigniewa Ziobry, który oskarżał konkurencyjne stacje o to, że zachowywały się jak sztab wyborczy Rafała Trzaskowskiego.

W Polsce 2021 TVP najwyraźniej nawet już nie udaje obiektywnej telewizji. Jakie larum by się podniosło, gdyby ktoś z TVN-u spotkał się z Borysem Budką, by radzić „co zrobić, żeby Platforma wróciła do władzy”.

Tymczasem TVP opłacane jest z pieniędzy wszystkich Polaków. Zarówno tych popierających PiS, jak i tych będących za Konfederacją, PO-KO, czy nawet Lewicą. Oni wszyscy składają się na to, by PiS mógł wygrywać wybory.

Przypomnijmy, że dzięki podpisowi Andrzeja Dudy TVP wciągu pięciu lat dostanie 10 miliardów złotych. To niewyobrażalnie wielkie pieniądze.

Kolejny już rząd udowadnia, że państwowa telewizja nie może być obiektywna. Zresztą, rząd PiS idzie tutaj na jakiś haniebny rekord. To pokazuje, że TVP należy czym prędzej sprywatyzować, bo jest to patologiczny pożeracz pieniędzy i jedna z najdroższych tub propagandowych w Europie.

W Sejmie skończyło się – jak określił marszałek Terlecki – spotkanie w gronie ekspertów. Udział wzięli https://t.co/TEBDIikDnv. Jacek Kurski, Maciej Łopiński, Jacek Sasin, prof. Andrzej Zybertowicz, prof. Waldemar Paruch. Według wicepremiera Sasina spotkanie było prywatne. — Radomir Wit (@RadomirWit) July 15, 2020

Źródło: Wirtualne Media