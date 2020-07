Przegrywać też trzeba umieć. PO składa protest i domaga się unieważnienia wyborów

Platforma Obywatelska będzie domagała się uznania wyborów za nieważne. Taki krok zapowiedział lider partii Borys Budka. Z całą pewnością nieprawidłowości miały miejsce, jak przy każdej elekcji i prawdopodobnie po raz kolejny skarga zostanie oddalona.

– Platforma Obywatelska żąda stwierdzenia nieważności wyborów prezydenckich i zwróci się z wnioskiem do Sądu Najwyższego w tej sprawie – przekazał lider partii, Borys Budka.

O decyzji kierownictwa partii poinformował w TVN 24 w rozmowie z Konradem Piaseckim. Zdaniem lidera PO Andrzej Duda wygrał wybory nieuczciwie, a partia opozycyjna jest w stanie wskazać szereg błędów i uchybień.

– Żądamy stwierdzenia nieważności tych wyborów z uwagi na szereg czynników. Protest wyborczy jest składany właśnie dlatego, by Sąd Najwyższy stwierdził – to jest domena Sądu Najwyższego – czy to, co zrobiono, miało wpływ (na wynik – red.) czy nie. Naszym zdaniem miało – powiedział Budka.

– Ja to powiem prezydentowi prosto w oczy: pan został prezydentem na skutek nieuczciwej gry wyborczej. Pana obóz robił wszystko, żeby te wybory skręcić – dodał. Lider PO podkreślił, że „wybory nie były ani równe, ani uczciwe, nie spełniały też standardów demokratycznych”.

16 lipca o godzinie 16.00 upływa ostateczny termin na składanie protestów wyborczych. Do tej pory do Sądu Najwyższego wpłynęło ponad 60 skarg na przebieg wyborów.