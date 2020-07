Uważaj! Oszuści zaczęli działać metodą na bon turystyczny

Nowy socjal jakim jest bon turystyczny stał się pożywką dla oszustów. W środę parlament ostatecznie przyjął ustawę dotyczącą nowego programu rozdawniczego, a krętacze już weszli do akcji. Posługują się przy tym telefonem.

O próbach oszustw informują słuchacze radia RMF FM. Naciągacze dzwonią do ofiar z konkretną ofertą. „Drogi panie, ponieważ rząd wprowadził bon turystyczny, to proponujemy panu 7 dni wypoczynku w luksusowym hotelu. Otrzymane od rządu 500 złotych pokryją panu 3 dni z tych siedmiu” – brzmi głos w słuchawce.

Ofiara jest informowana, że na podany przez rozmówcę numer konta musi wpłacić kwotę za pozostałe cztery dni pobytu.

„O tym, że jest to oszustwo świadczy fakt, iż ta superoferta kierowana jest przez naciągaczy do osób dojrzałych. Osoba dzwoniąca powiedziała mi, że ta oferta skierowana jest do osób od 40. do 80. roku życia” – ostrzega słuchacz radia. Wygląda więc na to, że oszuści znów atakują seniorów.

Do kogo trafi bon turystyczny?

Bon turystyczny ma trafić do 6,5 mln polskich dzieci. Wartość pomocy sięgać będzie 3,5 mld zł. Bonem będzie można płacić wielokrotnie do 31 marca 2022 roku.

Bon będzie przysługiwać niezależnie od poziomu dochodów, tak jak w przypadku Programu 500 plus. Świadczenie w formie bonu – w wysokości 500 zł – będzie przysługiwało osobom pobierającym świadczenie wychowawcze 500 plus oraz dla dzieci umieszczonych w rodzinnej lub instytucjonalnej pieczy zastępczej. W przypadku dzieci niepełnosprawnych świadczenie będzie dwa razy wyższe i wyniesie 1000 zł.

Źródła: RMF FM, PAP