Bosak: „Połowa Lotosu ma być oddana w obce ręce. Argumenty Obajtka są fałszywe. To nieakceptowalne”

Lider Konfederacji Krzysztof Bosak zapowiedział, że będzie domagał się ujawnienia niezależnej analizy biznesowej dot. przejęcia przez PKN Orlen Lotos u, ujawnienia kosztów doradztwa prawnego i lobbingowego oraz pełnych warunków KE w sprawie fuzji. – To kuriozalne warunki. Trzeba być oderwanym od rzeczywistości, żeby uznać je za korzystne – mówił o warunkach narzuconych przez KE i przyjętej przez rząd.

– Warunki podyktowane przez Komisję Europejską są nieakceptowalne. (…) żadna osoba odpowiedzialnie zarządzająca mieniem Skarbu Państwa takich warunków by nie zaakceptowała – zaczął Bosak.

– Ktoś działający odpowiedzialnie takich warunków nie przyjmie, a jeśli przyjmie to z wielką szkodą dla interesów gospodarczych. Rząd nie chcą przyznać, że nie wynegocjował warunków korzystnych, zapowiedział realizację przejęcia Lotosu na tych niekorzystnych warunkach – podkreślił poseł Konfederacji.

– To nie jest fuzja. To będzie przejęcie nie całego Lotosu a jego części i to niewielkiej części, w zamian za wpuszczenie niewiadomych graczy zagranicznych na nasz rynek i przekazanie mu najatrakcyjniejszych aktywów. Połowa mocy produkcyjnej Lotosu ma być oddana w obce ręce – mówił i dodał, że tan sam los czeka znaczą część infrastruktury krytycznej, przesyłowej czy sieć dystrybucyjną w postaci 80 proc. stacji benzynowych. – Najważniejsza jest infrastruktura przesyłowa – naftoport – podkreślił.

– Argumentacja, o której mówi Obajtek (prezes Orlenu – red.) jest fałszywa. Argumentacja o tym, że tworzy jeden silny koncern – zauważył Bosak i podkreślił, że w rzeczywistości Obajtek będzie musiał wpuścić na polski rynek zagranicznego gracza, który przejmie kluczowe aktywa.

Kolejne absurdalne ustalenie KE to wymuszenie na Orlenie wybudowania za swoje pieniądze terminal do odbioru paliwa lotniczego w Świnoujściu dla obcego podmiotu. – To inwestycja, która posłuży nowym zagranicznym graczom – poinformował lider Konfederacji.

– Cała kontrola Skarbu Państwa nad PKN Orlen opiera się na pakiecie nieco ponad 30 proc. akcji i na zasadzie „złotej akcji”, która w Unii Europejskiej cały czas jest kwestionowana. Zmienia się orzecznictwo TSUE w tej sprawie, skończy się państwowa kontrola nad Orlenem – przekonywał Bosak.

Zdaniem polityka, fuzja Orlenu i Lotosu jest likwidowaniem celowego podziału specjalizacji tych spółek. Bosak stwierdził też, że spowoduje spadek dywidendy, trafiającej do Skarbu Państwa. – Zysk z rafinerii Lotosu, będzie czerpał ktoś inny. Orlen będzie musiał dzielić się częścią zysku z rafinerii, którą specjalnie postawi na życzenie Komisji Europejskiej – mówił. Jak ocenił, połączenie dwóch koncernów, to kompletnie nieopłacalny biznesowo projekt, który nie ma ekonomicznych podstaw.

KE poinformowała we wtorek, że zatwierdziła przejęcie Grupy Lotos przez PKN Orlen. Zatwierdzenie uzależniono od pełnego wywiązania się ze zobowiązań przedstawionych przez Orlen. Chodzi m.in. o sprzedaż 30 proc. udziałów rafinerii Lotos i 80 proc. stacji paliw Lotosu.

Komisja Europejska zgłosiła formalne zastrzeżenia w sprawie przejęcia Grupy Lotos przez Orlen nieco ponad trzy miesiące temu. Wynikało to z obaw, że połączenie dwóch spółek, które jako jedyne zajmują się w Polsce rafinacją ropy naftowej, może m.in. zaszkodzić konkurencji na rynkach hurtowej i detalicznej sprzedaży paliwa.

Jak podał w komunikacie Orlen, środki zaradcze uzgodnione z Komisją Europejską obejmują zobowiązania PKN Orlen i Grupy Lotos w obszarach: produkcji paliw i działalności hurtowej, logistyki paliw, działalności detalicznej, paliwa lotniczego oraz asfaltu.

Orlen poinformował jednocześnie we wtorek, że został podpisany list intencyjny ze Skarbem Państwa ws. przejęcia kontroli kapitałowej nad PGNiG. Dodano, że wiodącą rolę w procesie konsolidacji kapitałowej i organizacyjnej płockiej spółki i PGNiG będzie pełnił Orlen jako podmiot mający przejąć kontrolę nad PGNiG. Poinformowano również, że Orlen i Skarb Państwa „zobowiązały się do podjęcia w dobrej wierze rozmów, których celem będzie przeprowadzenie Transakcji”.

Źródło: NCzas.com, PAP