Covid 19. Przegląd sytuacji na świecie. Rosyjscy hakerzy polują na szczepionkę

Od czasu wybuchu epidemii ponad 13,6 miliona ludzi miało zachorować na koronawirusa, a co najmniej 585. 750 umrzeć. Wiele krajów obawia się tzw.”drugiej fali” i nawrotu epidemii.

Włochy oficjalnie przekroczyły symboliczny próg 35 000 zgonów. Brazylia ogłosiła, że ​​wykryła ponad dwa miliony przypadków zakażeń. Indie przekroczyły próg miliona zgłoszonych przypadków.

Najbardziej zarażeni

Stany Zjednoczone pozostają najbardziej dotkniętym krajem zarówno pod względem zgonów, jak i potwierdzonych przypadków zakażenia (138 201 zmarłych i 3,5 miliona zakażeń). Tylko w czwartek 16 lipca odnotowano 68 000 nowych przypadków, co stanowi nowy rekord dobowy.

Proporcjonalnie do liczby ludności, śmiertelność jest najwyższa w Belgii (845 zgonów na milion mieszkańców). Dalej są Wielka Brytania (665), Hiszpania (608) i Włochy (579).

We Francji mocno obawiają się drugiej fali zakażeń. Niepokojąca sytuacja panuje np. w Bretanii. Obawy przed drugą falą skłoniły rząd do wprowadzenia obowiązkowego noszenia masek we wszystkich zamkniętych miejscach publicznych.

Pewne sygnały lekkiego wznowienia epidemii Covid-19 odnotowano w paryskich szpitalach. Minister zdrowia Olivier Véran wezwał Francuzów do „czujności”.

Przebudzenie ONZ i izolacja na poziomie lokalnym

Uaktywniła się Organizacja Narodów Zjednoczonych. Apeluje o dodatkowe 3,6 miliarda dolarów na sfinansowanie „globalnej reakcji humanitarnej na pandemię”. „Jak dotąd reakcja bogatych krajów na […] sytuację w innych krajach była bardzo niewystarczająca” – ubolewał Mark Lowcock, podsekretarz generalny ONZ do spraw humanitarnych .

Lokalne ograniczenia podejmowane są w całej Europie, zwłaszcza w Hiszpanii, Portugalii i Anglii. Możliwość wprowadzania takich ograniczeń na poziomie landów dopuszczają Niemcy.

Na Antypodach, w Izraelu i w Szwecji

Melbourne, drugie co do wielkości miasto Australii, odnotowało w piątek 17 lipca ponad 400 nowych przypadków koronawirusa. To nowy rekord od końca marca. Władze stanu Victoria, którego stolicą jest Melbourne, zgłosiły 423 nowe przypadki w metropolii liczącej 5 milionów mieszkańców.

Rząd izraelski postanowił od 17 lipca podjąć środki w celu „uniknięcia ogólnej kwarantanny”. Liczba nowych przypadków Covid-19 zaczęła tu rosnąć z dnia na dzień. Ogłoszono m.in. zamknięcie niektórych miejsc publicznych na weekendy. Chodzi o restauracje, siłownie, sklepy, centra handlowe, fryzjerów, salony piękności, biblioteki, Zoo, muzea, baseny, atrakcje turystyczne.

Szwecja, która przyciągnęła światową uwagę dzięki brakowi wprowadzania rygorów, ma obecnie niemal rekordową liczbę nowych przypadków Covid-19 w Unii Europejskiej. Władze twierdzą jednak, że epidemia zwalnia.

Hakerzy rosyjscy nie tylko żartują z prezydentów…

Trwa też wyścig o szczepionki. W dodatku wszystkie chwyty są tu dozowlone. W czwartek, 16 lipca, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone i Kanada oskarżyły rosyjskie służby wywiadowcze o ataki hakerskie w celu kradzieży wyników badań nad szczepionką przeciwko koronawirusowi.

Źródło: Le Figaro