Śmiertelność pacjentów z COVID-19 na intensywnej terapii maleje

Spada śmiertelność na COVID-19 wśród pacjentów leczonych na intensywnej terapii – wynika z analizy przeprowadzonej przez naukowców z brytyjskich ośrodków naukowych.

Badanie opublikowano a łamach pisma „Anaesthesia”. Brytyjscy naukowcy analizowali dane z trzech kontynentów – Europy, Azji i Ameryki Północnej.

Po analizie aż 10 tysięcy przypadków stwierdzono, że śmiertelność zmalała z 60 proc. do 42 proc. To wyraźny spadek aż o 1/3. Mimo to, jak podkreślają naukowcy, jest to wciąż wysokie zagrożenie.

Badacze próbują zrozumieć co jest przyczyną zmian. „Mogą one odzwierciedlać to, jak szybko uczymy się na globalną skalę, dzięki szybkim publikacjom raportów klinicznych na początku pandemii. Może też chodzić o to, że z czasem zmieniły się kryteria przyjmowania pacjentów na ICU, na przykład pod naporem epidemii mógł pojawić się większy nacisk na przyjmowanie chorych szybciej”.

Wyniki obejmują okres od marca do maja b.r. To również mogło mieć wpływ na wyniki. Pacjenci z Covid-19 przebywają na intensywnej terapii zazwyczaj dość długo. To nasuwa wniosek, że w badaniach nie można było uwzględnić wszystkich danych.

