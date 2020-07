„To prawdziwy potwór”. To Maxwell miała stać za całym ohydnym procederem. Ofiara pedofila Epsteina mówi o jego wspólniczce

Virginia Roberts Giuffre, jedna z ofiar pedofila Epsteina twierdzi, że to Ghislaine Maxwell miała stać za całym ohydnym procederem wykorzystywania nieletnich dziewcząt. Według niej Epstein był tylko jej „kukiełką”.

Virginia Roberts Giuffre, którą Epstein miał zgwałcić gdy miała 17 lat, wystąpiła w programie CBS This Morning, w którym opowiadała o aresztowanej niedawno wspólniczce pedofila Ghislaine Maxwell. Według niej to właśnie córka potentata mediowego stała za całym zorganizowanym procederem wykorzystywania seksualnego młodych, nawet 14-letnich dziewcząt. Maxwell stanowić miała „mózg całej operacji” i według Giuffre była „znacznie gorsza niż Epstein”.

– Jeffrey (Epstein – przyp. red.) był chorym pedofilem, ale to ona była mózgiem – powiedziała Giuffre. – Ujmijmy to tak: Epstein był Pinokiem, a ona Geppetto. Pociągała za sznurki, miała jego pieniądze, on korzystał z jej kontaktów, ale Ghislaine była o wiele bardziej przebiegła i sprytna niż Epstein.

Giuffre twierdziła, że ​​Maxwell, którą nazwała „potworem”, polowała na wrażliwe dziewczyny i zanim je „przygotowała”, by świadczyły „usługi” seksualne, zmuszała je do spania ze swoim partnerem Epsteinem. – Zapytałam ją dlaczego wszystkie te dziewczyny śpią z twoim chłopakiem – opowiada Giuffre. – A ona na to: przynajmniej ja nie muszę tego robić cały czas.

Według Giuffre Maxwell potrafiła wyczuć słabość każdej z dziewcząt i wykorzystać to. Sama ofiara została „zwerbowana” właśnie przez nią. Maxwell obiecywała jej, że zostanie masażystką bardzo majętnych osób i będzie z nimi podróżować. Gdy dziewczyna dała się nabrać i trafiła do posiadłości Epsteina, ten ją zgwałcił.

– Ona jest potworem. Jest gorsza niż Epstein. Robiła rzeczy jeszcze gorsze niż Epstein. Ona jest zła, a na dodatek jest kobietą – wyjaśniała ofiara.

To Maxwell miała też „zorganizować” seks z księciem Andrzejem. Giuffre miała wtedy 17 lat.

Według kobiety Maxwell posiada nagrania z „bardzo znanymi nazwiskami”, w tym urzędnikami rządowymi, politykami i członkami rodziny królewskiej, ponieważ wszystko, co działo się w posiadłości Epsteina, było sfilmowane. Wiadomo, że stałym gościem Epsteina na jego „wyspie orgii” był były prezydent Bill Clinton. Giuffre twierdzi, że śmierć Maxwell byłaby bardzo na rękę wielu osobistościom. Epstein miał się powiesić w celi w ubiegłym roku, ale nikt nie wierzy, że to było samobójstwo. FBI prowadzi w tej sprawie śledztwo.

58-letnia Maxwell siedzi teraz w pilnie strzeżonym więzieniu Metropolitan Detention Center na Brooklynie. Sąd odmówił zwolnienia jej z aresztu za kaucją. Wspólniczka pedofila ma być pod specjalnym nadzorem. Ubierana jest nawet w uniformy z papieru, tak by z podartej odzieży nie mogła zapleść sznura, na którym mogłaby się powiesić.