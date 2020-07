Włoska mafia obłowi się na pandemii koronawirusa. Analitycy twierdzą, że przejmie wiele przedsiębiorstw i przeniknie do gospodarki

Włoskie mafie mogą bardzo dużo zarobić na kryzysie z powodu pandemii – alarmuje wydział policji do walki z mafią w raporcie dla parlamentu w Rzymie. Według jego autorów przed organizacjami przestępczymi otwiera się szansa na zyski, jak w okresie po wojnie.

W dokumencie, ogłoszonym w piątek, zauważono, że w dobie obecnego kryzysu istnieje ryzyko, że mafie zwiększą swą rolę, prezentując się jako „wiarygodny i skuteczny gracz” i przejmując kontrolę nad średnimi oraz wielkimi firmami, zmagającymi się z problemem braku płynności finansowej. W takich sytuacjach, jak zauważono, mafie oferują „alternatywną politykę socjalną” oraz „przydatne wsparcie i punkt odniesienia”.

Jednocześnie według analityków mafie pracują nad tym, aby w ludziach umocnić przekonanie o ich ubóstwie oraz trudnej sytuacji i zapewnić, że wychodzą im naprzeciw. Rezultatem tego, według przedstawionego scenariusza, jest zdobycie za sprawą udzielanych pożyczek większego poparcia przez organizacje takie, jak sycylijska cosa nostra, neapolitańska kamorra czy zwłaszcza kalabryjska ‚ndrangheta.

Analitycy, w raporcie, zwracają uwagę na realne zagrożenie, jakim jest przeniknięcie gangów przestępczości zorganizowanej do gospodarki, co może także przynieść szkody polityce państwa i wywołać „problemy z porządkiem publicznym”. W obecnym stanie, w którym cała międzynarodowa gospodarka potrzebuje wsparcia, to mafiosi mogą oferować „zastrzyk finansowy” – to jedna z konkluzji raportu, gdzie położono nacisk na konieczność stałego monitoringu.

Znalazło się w nim także ostrzeżenie, że zapowiedziane przez rząd uproszczenie zasad przetargów w celu ożywienia gospodarczego może sprzyjać „przenikaniu mafii do aparatu administracyjnego”.

Wśród najbardziej zagrożonych infiltracją sektorów są: turystyka, gastronomia, handel i usługi.

W raporcie odnotowano też, że zeszłym tym roku rozwiązano 51 zarządów miast i gmin w związku z zarzutami powiązań z mafią. To rekord od 1991 roku, gdy wprowadzono przepis umożliwiający takie decyzje. Władze lokalne zostały rozwiązane w 2019 roku w 25 gminach w Kalabrii, w 12 na Sycylii, ośmiu w Apulii, pięciu w Kampanii i w jednej w regionie Basilicata.