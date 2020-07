Kadyrow z sankcjami od USA. Czeczen odpowiedział wymownym zdjęciem: „Dalej będzie ciekawiej!” [FOTO]

Pompeo napisał w oświadczeniu, że jest zaniepokojony tym, że Ramzan Kadyrow, bliski sojusznik prezydenta Rosji Władimira Putina, wykorzystuje pandemię koronawirusa jako pretekst do dalszego naruszania praw człowieka w Czeczenii.

„Departament ma obszerne i wiarygodne informacje, że Kadyrow jest od ponad 10 lat odpowiedzialny za liczne rażące naruszenia praw człowieka, w tym tortury i pozasądowe zabójstwa” – napisał Pompeo.

Kadyrow odpowiada

Kadyrow odpowiedział na poniedziałkowe oświadczenie Pompeo na swoim kanale w komunikatorze Telegram, dołączając swoje zdjęcie, na którym pozuje z uśmiechem w zbrojowni pełnej broni, trzymając karabiny maszynowe ze statywami.

„Pompeo, przyjmujemy wyzwanie! Dalej będzie ciekawiej!” – oznajmił.

The US State Department blacklisted Ramzan Kadyrov. States believe that he is involved in a serious violation of human rights. Kadyrov answered this: “Pompeo, we accept the fight! It will be more interesting further! ” 🤣🤣 pic.twitter.com/4IHre1VU7T

— _Pravda🎖News (@Chernisevsky) July 20, 2020