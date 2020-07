Koronawirus w polskim sporcie. Znany himalaista oraz bramkarz zachorowali na Covid-19

View this post on Instagram

No i mnie dorwało…zrobiłem w weekend test i zdiagnozowano u mnie wirusa 🦠 Mam szczęście, bo czuję się dobrze, wiec oprócz tego, że muszę siedzieć w domu i z oczywistych powodów zwolnić, nic mi nie jest 🤦‍♂️ Mam tu kilka zaległych spraw, więc ten czas poświęcę na ich nadrobienie 😉🏡🌲 Bardzo Was proszę dbajmy o siebie nawzajem. Zniesione restrykcje nie oznaczają końca pandemii. Bądźmy rozsądni, nośmy maseczki, myjmy często ręce i zachowujmy dystans społeczny🙏 Naprawdę każdy z nas może się zarazić. Do zobaczenia niebawem! Look here, I was diagnosed with Covid-19🦠 I’m lucky as I feel good, so except of obvious isolation and slowing down I’m fine. Please take care one of another: #wearadamnmask and wash your hands often. It could be any of us🙏 See you all very soon!