Lewandowski jest w szoku! W tym roku „Złotej Piłki” nie będzie

Bardzo szkoda, bo do zdobycia nareszcie tego trofeum w tym sezonie zbliżył się Robert Lewandowski. Odwołanie gali ma miejsce po raz pierwszy w historii nagrody „Ballon d’Or”. Pewien wpływ na decyzję France Football może mieć fakt, że francuska piłka nożna nie „odmroziła” się w tym sezonie. Zawodnicy z francuskich klubów nie mieliby więc szans na zdobycie tego trofeum.

Francuski rząd podjął decyzję o zakończeniu rozgrywek Ligue 1 i Ligue 2. Władze francuskiej ekstraklasy zdecydowały się nie przyznawać mistrzostwa kraju i ustaliły kolejność ligowej tabeli na podstawie wcześniejszych wyników. Sezon 2020/2021 ma się rozpocząć teoretycznie w sierpniu.

Przed zawieszeniem rozgrywek na prowadzeniu Ligue 1 było PSG, które miało 12 punktów przewagi nad drugim Olympique’iem Marsylia. Oba zespoły zagrają w przyszłym sezonie w Lidze Mistrzów. Trzecie Stade Rennes powalczy w kwalifikacjach.

W ubiegłym roku „Złote Piłki” dostali Lionel Messi i Amerykanka Megan Rapinoe. W tym roku nie będą mieli następców. Szkoda, bo według wielu ekspertów iinternautów „Lewy” był pewniakiem.

still dont understand how Robert Lewandowski doesn't have a Ballon d'Or. https://t.co/wYx7NVAGU7

Couple weeks ago @CAF_Online announced their awards wouldn’t take place and now no Ballon d’or due to the pandemic. https://t.co/rTgESqjyuB

