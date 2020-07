Nadciągają „maseczkowe patrole”?! Urzędnicy chcą dokręcić śrubę i ściśle kontrolować obywateli

W Warszawie grupa radnych wystosowała apel, by powstały specjalne patrole sprawdzające, czy pasażerowie komunikacji miejskiej stosują się do wytycznych o zakrywaniu ust i nosa.

Maseczki w Polsce należy nosić od połowy kwietnia. Początkowo zakrywanie nosa i ust dotyczyło wszystkich miejsc publicznych.

Aktualnie – oficjalnie – można po ulicy chodzić bez maseczki pod warunkiem, że zachowuje się minimum 1,5 metra odstępu od innej osoby, z którą nie mieszka się pod jednym dachem. Usta i nos cały czas należy jednak zakrywać w sklepach czy komunikacji zbiorowej.

Przepisy swoje, a życie swoje. Polacy są już zmęczeni niekiedy absurdalnymi nakazami i zakazami i coraz rzadziej się do nich stosują. W autobusach, tramwajach czy metrze można coraz częściej spotkać osoby bez maseczki lub przyłbicy.

To nie podoba się stołecznym radnym, którzy chcieliby dokręcić śrubę. Wystosowali specjalną petycję do prezydenta Rafała Trzaskowskiego, w którym apelują o utworzenie „maseczkowych patroli”.

„Obowiązek zakrywania ust i nosa w pojazdach komunikacji miejskiej wynika z rządowego rozporządzenia dotyczącego zwalczania epidemii COVID-19. Niestety, dotarło do nas wiele sygnałów, że mieszkańcy naszego miasta lekceważą powyższe rozporządzenie. Dlatego też, zwracamy się z prośbą o możliwość uruchomienia specjalnych patroli, które to monitorowałyby czy podróżujący miejskimi środkami transportu stosują się do rządowych zaleceń – czytamy w liście radnych do prezydenta stolicy” – czytamy w piśmie radnych.

Kto miałby wykonywać obowiązki w ramach patrolu? Pracownicy Zarządu Transportu Miejskiego, policji i straży miejskiej. Najwyraźniej według radnych nie ma pilniejszych obowiązków i każdy z pracowników wymienionych służb powinien porzucić codzienne obowiązki, by sprawdzać, czy ludzie noszą maski.

Na razie ratusz nie odpowiedział na pismo radnych.