UWAGA! Kolejny wieczór z burzami. Alert IMGW dla CAŁEGO kraju [PROGNOZA]

IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami z gradem dla 12 województw. Po południu uzupełnił o kolejne 4 województwa. Oznacza to, że alert IMGW w poniedziałek 20 lipca obowiązuje w całym kraju.

Instytut prognozuje wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywami wiatru do 90 km/h. Miejscami może także padać grad.

Ostrzeżenia obowiązują przez cały dzień. IMGW zaznacza, że sytuacja jest dynamiczna i że należy śledzić komunikaty pogodowe. Szczyt przypadnie najprawdopodobniej na późne godziny popołudniowe i wczesne godziny wieczorne.

Aktualnie (godz. 16:00) mapa burz prezentuje się następująco:

Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza, że należy spodziewać się warunków sprzyjających wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

[Sytuacja bieżąca – godz. 12:10]Rozpoczął się na dobre kolejny dzień z burzami w naszym kraju. Najwięcej komórek… Posted by Polscy Łowcy Burz on Monday, July 20, 2020

Obowiązują także ostrzeżenie hydrologiczne pierwszego stopnia dla rejonów Górnej Odry i Wisły.

„Na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych mogą wystąpić gwałtowne wzrosty stanu wody i podtopienia. Możliwe jest również przekroczenia stanów ostrzegawczych, punktowo alarmowych” – czytamy.