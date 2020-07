W oparach absurdu! Zurych zbuduje specjalne osiedla dla seniorów LGBT [FOTO]

Pomysł nie jest zupełnie nowy. Pojawił się już wcześniej w kilku innych krajach. Miasto Zurych właśnie uruchomiło medyczny i niedrogi projekt domu spokojnej starości dla seniorów z grupy LGTB. Na razie przyjmie on około dwudziestu gejów, lesbijek i osób „transpłciowych”.

Idea powstawania takich trochę już „postseksualnych” gett budzi pewne kontrowersje. Osoby z wygaszonym już często popędem płciowym, nie różnią się przecież od innych staruszków. Pomysłodawcy twierdzą jednak, że ich cel to, aby starsze osoby homoseksualne przechodziły przez swój starość „wolne od dyskryminacji”.

Może ma to być także pewien symbol i wskazówka dla środowiska LGTB, żeby nie martwili się o przyszłość. Odpowiednie „kolektywy” zaopiekują się do końca i nawet jesień życia można będzie spędzić inaczej, niż jacyś zwykli „starcy-hetercy”.

Starcze getta?

Według strony internetowej Komitid LGBT kompleks zostanie otwarty w 2025 roku. Będzie zarządzany przez fundację mieszkaniową dla osób starszych powiązaną z władzami miasta Zurychu. To wszystko we współpracy z lokalnym stowarzyszeniem queerAltern, które skupia starszych ludzi ze środowiska LGBT.

Première en Suisse: logements pour seniors LGBT à Zurich https://t.co/ywwoIAXZZC pic.twitter.com/G9jubwGTG9 — Actualités Suisse (@SuisseSUI) July 12, 2020

„Dla osób LGBT+ przeprowadzka do domu spokojnej starości to często trudny czas” – mówi Barbara Bosshard, prezes queerAltern. Dla „heteryków” też, ale ci, według Komitid mogą mówić o wnukach i pokazywać ich zdjęcia. Tymczasem osoba LGBT często „wraca do szafy”. Pani Barbara Bosshard, trochę niechcący porusza problem, o którym w tym środowisku rzadko się mówi. Wesołkowatość nie zastąpi radości, związki partnerskie nie zastąpią rodziny, a specjalne domy starców LGTB to tylko ułuda i namiastka normalnej starości. Prowizorka.

Na razie lokalne kolektywy brną w takie pomysły w kilku krajach europejskich. W Zurychu rozpoczęcie budowy tęczowego domu seniora planowane jest na 2023 r. Kompleks będzie zlokalizowany w dzielnicy mieszkalnej na zachód od centrum miasta. Już teraz mówi się o dodatkowej ochronie osiedla. Kolejne getto…

„Homoseksualne” domy emerytów istnieją już od dwudziestu lat w Stanach Zjednoczonych, ale także w Barcelonie, Amsterdamie i w Berlinie. Powstają w Hiszpanii, ma je Montreal. Podobno to całkiem niezły, choć niszowy biznes.

🔴Suisse : la ville de Zurich va construire des logements spécifiques pour seniors LGBThttps://t.co/FoWLfX52Ri — Valeurs actuelles ن (@Valeurs) July 20, 2020

Źródło: VA