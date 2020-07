We Francji wrócił obowiązek noszenia masek w miejscach publicznych. Dla czteroosobowej rodziny to koszt 228 euro miesięcznie

Jednorazowa maska ​​kosztuje tylko 95 centów, ale zsumowanie kosztów dla rodziny z dwójką dzieci to w budżecie dodatkowy wydatek miesięczny do 228 euro miesięcznie. Takie wyliczenie zrobił dziennik „Le Parisien”.

Wcześniej obowiązek noszenia masek dotyczył już tylko środków transportu. Teraz rozszerzono go na wszystkie budynki publiczne, czyli np. sklepy i urzędy. Przepisy obowiązują od 20 lipca, a za ich złamanie grozi mandat do 135 euro.

Według wyliczeń gazety Le Parisien może to stanowić wydatek w wysokości 228 euro dla czteroosobowej rodziny z dwojgiem dzieci powyżej jedenastu lat (maluchy masek nosić nie muszą). Obliczenie jest stosunkowo proste. Przy masce chirurgicznej oferowanej za maksymalnie 95 centów i stosowaniu dwóch masek dziennie, koszt 240 masek miesięcznie wyniósłby właśnie 228 euro.

Znacznie tańsza alternatywa to maski z tkaniny, które można prać. Jednak należy się z nimi obchodzić ostrożnie, a ich odporność może być wątpliwa.

Problem jest poważny, bo kilka partii politycznych, w tym La France insoumise i Partia Komunistyczna, zażądały, aby koszt masek dla Francuzów pokryło państwo. Byłby to spory koszt,bo maski powinno nosić codziennie ponad 54 miliony osób. Przy cenie 95 centów za maskę i przy zużyciu dwóch sztuk dziennie oznaczałoby to wydatek z budżetu w wysokości ponad 51 mln euro miesięcznie, czyli co najmniej 612 mln rocznie.

Źródło: Le Parisien/ Ouest France