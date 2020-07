Bezpieczeństwo francuskich katedr i kościołów. Trzy akty wandalizmu, profanacje lub pożary dziennie

Pożar w Nantes ponownie stawia znaki zapytania o bezpieczeństwo francuskich katedr i kościołów. Nie ma oficjalnych danych na temat liczby pożarów w kościołach katolickich, ale ostatni raport francuskiego MSW za rok 2019 r., wymienia liczbę 1063 tzw. „aktów antychrześcijańskich”. Oznacza to trzy akty wandalizmu, profanacje lub pożary dziennie. Jeśli chodzi o same „ataki na miejsca kultu” – 877 aktów miało dotyczyć zniszczeń materialnych budynków, a 129 kradzieży.

W listopadzie 2018 paliła się katedra Saint-Maclou w Pontoise, w styczniu 2019 katedra w Lavaur (departament Tarn). W kwietniu… katedra Notre Dame de Paris.

We Francji do państwa należy 86 katedr. Po pożarze Notre-Dame de Paris, Ministerstwo Kultury uruchomiło plan bezpieczeństwa katedr. W 2020 r. przeznaczono dodatkowo na ochronę katedr 2 mln. euro. Rocznie na ochronę budynków sakralnych wydatkuje się z budżetu do 45 milionów euro.

Te pieniądze przeznaczane są na inwentaryzację systemów bezpieczeństwa, sporządzenie listy dzieł sztuki, zabezpieczenie p.poż i umożliwienie szybkiej interwencji służb ratowniczych.

To kropla w morzu potrzeb. Raport Ministerstwa Kultury z listopada 2019 roku mówi, że zrealizowano tylko 13 planów zabezpieczeń z 89 planowanych. Szczególnie słabym punktem jest to, że katedry i kościoły pozostają bez praktycznego nadzoru w nocy.

Tymczasem za atakami na kościoły stoją „nieletni wandale”, kryminaliści, zwolennicy dżihadu (chyba już tylko oni nadal dostrzegają jakiś aksjologiczny związek republiki z chrześcijaństwem), aktywiści LGBT, „wojujący bezbożnicy” z lewicy, czy sataniści. Grupa całkiem spora.

Osobna sprawa to brak jasnego sygnału ze strony państwa w sprawie ochrony narodowego dziedzictwa. W społecznej świadomości Kościół jest spychany na margines, a kościoły to niemal mienie „porzucone”.

Źródło: France Info/ PCh24