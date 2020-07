Kaczyński zapowiedział szybką repolonizację mediów. Plan ma zostać zrealizowany jeszcze w obecnej kadencji Sejmu

W tracie niedzielnego wywiadu w Polskim Radiu prezes PiS Jarosław Kaczyński zapowiedział rychłą repolonizację mediów. Ma się to stać jeszcze przed końcem tej kadencji Sejmu.

Zdaniem Kaczyńskiego Polska w tym względzie musi wziąć przykład z broniących swojej suwerenności państw zachodnich.

– W Niemczech wykup jednego niezbyt wpływowego tytułu doprowadził do ostrej reakcji, i dlatego tytuł wrócił w niemieckie ręce – powiedział prezes PIS.

Posłużył się też konkretnym przykładem, jak system funkcjonuje za Odrą.

Szef PiS nie zdradził jak cały proces miałby wyglądać.

– Analizujemy to, są dyskusje w tej sprawie, ale co nagle, to po diable – powiedział. Dziennikarka zapytała prezesa czy zmiany zostaną wprowadzone do końca obecnej kadencji Sejmu. – Dużo szybciej to się uda przeprowadzić, przynajmniej na tym poziomie legislacyjnym – odpowiedział Jarosław Kaczyński.