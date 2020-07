Koniec dramatu. Zakładnicy w Łucku uwolnieni. Prezydent spełnił żądania terrorysty [VIDEO]

Przetrzymywani w autobusie zakładnicy zostali uwolnieni. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski spełnił żądania terrorysty.

Po wielu godzinach negocjacji zakończył się horror zakładników przetrzymywanych w autobusie w Łucku na Ukrainie.

Terrorysta został zatrzymany przez służby specjalne.

Mężczyzna był uzbrojony w broń i ładunki wybuchowe. Zabarykadował się w autobusie z kilkunastoma osobami.

Około godziny 20 mężczyzna wypuścił troje zakładników – dwie kobiety i dziecko. Następnie po ponad godzinie wypuszczeni zostali wszyscy.

Według informacji wiceszefa MSW Ukrainy Antona Heraszczenki napastnik przedstawił się jako Maksym Płochoj. Natomiast według agencji Reuters, powołującej się na źródła w miejscowej policji, terrorystą jest 44-letni Maksym Krywosz urodzony w Rosji.

Mężczyzna pisał w mediach społecznościowych, iż to „państwo zawsze było i jest głównym terrorystą”. Terrorysta twierdził, że jest „niezadowolony z systemu na Ukrainie”.

Ku zaskoczeniu wszystkich, prezydent Ukrainy spełnił jedno z życzeń terrorysty… i zachęcił do obejrzenia filmu Joaquina Phoenixa z 2005 roku o prawach zwierząt.

President Zelensky, in video, encouraged people to watch the 2005 Joaquin Phoenix animal rights documentary "Earthlings", thus fulfilled one of demands of Lutsk attacker https://t.co/D0Mw3wLPkc pic.twitter.com/IzqVJeO2ZO via @censor_net — Liveuamap (@Liveuamap) July 21, 2020

Źródło: WP / Liveuamap