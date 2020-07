Od 19 lipca Francuzi pracują dla siebie. Dzień wolności podatkowej nadchodzi tu późno

Francja piąty rok z rzędu jest liderem wśród krajów UE o największej opresji podatkowej. Do 19 lipca podatnicy pracują tutaj na potrzeby budżetu. Media odnotowały ten fakt ironicznym stwierdzeniem: „Jesteśmy mistrzami”.

Rzeczywiście pierwsze miejsce na podium wśród 27 krajów Unii Europejskiej (plus Wielka Brytania) to pewien wyczyn. Opresja fiskalna w 2020 roku jest tu największa. Tak przynajmniej stwierdza 11. edycja badania przeprowadzonego przez Molinari Economic Institute skali obciążeń i podatków.

W 2020 r. realna stawka podatku dla pracowników w UE wynosi 44,72% w porównaniu z 44,50% w 2019 r. Po wyłączeniu ze statystyki Wielkiej Brytanii, wskaźnik ten rośnie do 45,09%. Wychodzi na to, że na każde zarobione 100 euro, 45,09 euro idzie na opłaty i podatki.

W kieszeni pracownika zostaje 54,81 euro „realnej siły nabywczej”. To o 0,26 euro mniej niż w 2018 r. i o 0,80 euro mniej niż w 2010 r. W ostatnim roku trzynaście krajów odnotowało wzrost obowiązkowych składek, co spowodowało utratę jednego lub więcej dnia wolności podatkowej.

Najwięcej straciły takie kraje jak Irlandia (-21 dni), Litwa (-18 dni) i Cypr (-5 dni). Na drugim końcu rankingu trzynaście krajów odnotowało spadek obowiązkowych opłat, co przyniosło im wcześniejszą datę pracy dla siebie. Są to Grecja (+18 dni), Węgry (+4 dni) i Łotwa (+ 2 dni).

W strefie euro coraz później

Ciekawe, że coraz bardziej poszkodowane są tu kraje strefy euro, gdzie obciążenia rosną szybciej. Niektóre kraje, w tym Francja, starały się równoważyć swoje rachunki publiczne przez podniesienie podatków od pracodawców i gospodarstw domowych zamiast cięcia wydatków – zauważają autorzy raportu.

Szczególnie wyróżniają się tu trzy kraje: Belgia, Austria i Francja, która piąty rok z rzędu pozostaje „mistrzem podatków w UE”. Francuski pracodawca musi na przykład wydać 221 euro, aby jego pracownik dostał 100 euro jako siłę nabywczą. Pracodawcę w Irlandii, na Malcie czy na Cyprze kosztuje to od 160 do 139 €. Francja nie miała nadwyżki budżetowej od 1975 r. i zalicza się do kategorii krajów „żyjących ponad stan”, obok Włoch i Portugalii.

Przypomnijmy, że w tym roku dzień wolności podatkowej najwcześniej, bo 13 kwietnia obchodził Cypr. 19 kwietnia – Malta. 8 maja Wielka Brytania, 17 – Irlandia. Polska była na 13 miejscu i ta data wypadła u nas 12 czerwca. 19 lipca, jako ostatni kraj UE swój „dzień” miała tu Francja.