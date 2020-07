Pada kolejny rekord głupoty. Ocenzurują nazwy „jabłko Adama” i „ścięgno Achillesa”

W Australii pewna doktor ginekolog postuluje usunięcie z medycyny takich terminów jak „jabłko Adama” i „ścięgno Achillesa”. Podobno są… mizoginistyczne.

Dr Kristin Small to położna, ginekolog i profesor anatomii z Queensland. Jej zdaniem takie terminy to symbole zamierzchłej przeszłości i nie przystają do naszej epoki. „Myślę, że musimy zdekolonizować nasz język, a te historyczne terminy powinny zniknąć” – zaapelowała w australijskich mediach.

Na razie nadal używa tych terminów na wykładach dla studentów, ale uważa, że ​​istnieją nazwy alternatywne. Chce zaprzestania używania terminów pochodzących od „mężczyzn, królów i bogów” do opisywania części ciała.

Nazwa „jabłko Adama” pochodzi od biblijnej postaci Adama, a ścięgno Achillesa pochodzi od greckiego bohatera wojny trojańskiej. Kristin Small mówi, że te wielowiekowe terminy anatomiczne zostały nazwane na cześć „przestarzałych” męskich bohaterów, czyli macho.

Wspiera ją dr Nisha Khot, członek Rady Królewskiego Kolegium Położników i Ginekologów Australii i Nowej Zelandii. Ta też uważa, że ​męskie eponimy pewnego dnia staną się przestarzałe.

Dodatkowo amerykańscy badacze opublikowali raport, w którym dokonali przeglądu 700 eponimów anatomicznych i histologicznych i stwierdzili, że tylko jeden został nazwany imieniem kobiety.

Epidemia „poprawności politycznej” lewactwa, która nęka cywilizację wydaje się być w pełnym rozkwicie. Chyba nie nie ma takiej głupoty, przed którą mogliby się powstrzymać.

Źródło: Live Wire/ MailOnline