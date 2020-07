„Polski” samochód elektryczny. Zaprojektują go Włosi, a złożą Niemcy. Wydano „jedynie” 30 mln i po 4 latach mamy… rysunek [FOTO]

Wiemy już jak będzie wyglądał „polski” samochód elektryczny. Po czterech latach, i wydanych 30 milionach złotych, spółka Electromobility Poland odpowiedzialna za realizację projektu zaprezentowała jego wizualizację. Już za tydzień mamy dostać więcej.

W 2016 r. powoływano do życia spółkę Electromobility Poland, która miała stworzyć „polski samochód elektryczny”.

Od tego czasu wydano już prawie połowę środków (30 mln, a do wydania zostało jeszcze 40). Co udało się zrobić? Jak na razie jedynie opublikowano rysunek autorstwa studia Torino Design. To jest zresztą też ciekawa kwestia, bo na początku ogłoszono konkurs na projekt karoserii, wyłoniono zwycięzcę, a teraz i tak spółka posługuje się projektem stworzonym na zamówienie.

Trzykrotnie, od założenia spółki, zdążył się zmienić jej prezes. Do współpracy przy tworzeniu samochodu zaproszono Niemców i Włochów. Zmieniono koncepcję samochodu – miał być mały samochodzik miejski, a będzie coś ‚la SUV.

Całość projektu ma opiewać na miliardy złotych, a wciąż nie wiadomo do kogo jest on kierowany. Cena samochodu wyniesie prawdopodobnie ok 60 tys. złotych. To za dużo dla przeciętnego Polaka, a jeśli ktoś już chce wyłożyć takie pieniądze, to kupi coś o większym zasięgu od sprawdzonego producenta.

28 lipca zostanie pokazany prototyp. Czy są szanse, że samochód pozytywnie zaskoczy? Na ten moment nic tego nie zapowiada.