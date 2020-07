Prokurator rasistka skarży białe małżeństwo za obronę swego domu przed bandą Antify i BLM. Gubernator zapowiada ułaskawienie [WIDEO]

Mark i Patricia McCloskey wyszli przed swój dom w Saint Louis z bronia w ręku gdy na ich posesję wtargnęła kilkusetosobowa banda faszystów Antify i rasistów BLM. Prokurator Saint Louis chce ich oskarżyć o bezprawne użycie broni i grożenie „pokojowym demonstrantom” Gubernator już zapowiada ułaskawienie.

Wojna rasowa w USA toczy się na wielu poziomach. Symboliczna jest sprawa małżeństwa McCloskey, które 30 czerwca w czasie pandemii zamieszek w Stanach Zjednoczonych wyszło przed swój dom uzbrojone, by chronić go przed bandami, które wtargnęły na ich posesję. Zdjęcia i nagrania z tego wydarzenia obiegły cały świat.

Ich zachowanie nie spodobało się czarnoskórej prokurator okręgowej, Kimberly Gardner która chce ich oskarżyć o „bezprawne używanie broni” napad i grożenie pokojowym demonstrantom, którzy wcześniej wyłamali bramę wejściową do posesji małżeństwa. Sama Gardner oskarżana jest o rasizm i zwolnienie białych pracowników po tym jak została wybrana na prokurator okręgową.

W sprawę małżeństwa zaangażował się prokurator stanowy Missouri – Eric Schmitt, który oznajmił, że będzie domagał się wycofania oskarżeń. Stwierdził, że staje w obronie II Poprawki do Konstytucji dającej Amerykanom prawo posiadania broni,a także w obronie zasad „mój dom moją twierdzą”.

Podobnie stanowisko zajął Mike Parson, gubernator stanu Missouri, który oświadczył, że „bez cienia wątpliwości” skorzysta z prawa łaski, gdyby małżeństwo miało być skazane.

– Zrobię wszystko w ramach Konstytucji stanu Missouri, aby chronić przestrzegających prawa obywateli, a ci ludzie dokładnie nimi są. Są obywatelami przestrzegającymi prawa i szczerze mówiąc są atakowani politycznie i to jest naprawdę złe. To dla nas smutny dzień w Missouri. Mieli pełne prawo do ochrony swojej własności, swojego domu, tak jak każdy z nas. Masz do czynienia ze zbliżającym się tłumem, bez względu na to, czy wyłamuje bramę, czy nie, kiedy wchodzi na twoją własność, a nie ma prawa robić tego w sposób agresywny, to ludzie mają prawo do ochrony siebie, swoich rodzin i swojej własności – powiedział w wywiadzie z Fox News.

Skrytykował tez prokurator, która wniosła oskarżenie. Powiedział, że od początku roku w Saint Louis dokonano 135 zabójstw, tymczasem prokurator zajęła się ledwie 30 z nich. – I mówi, że nie ma czasu ani środków, by się wszystkim zająć, a jednak wychodzi i oskarża niewinnych, szanujących prawo ludzi.

Sprawa jest głośna w całych Stanach Zjednoczonych. Staje się symbolem tego, że nie chodzi o żadną walkę z dyskryminacją i rasizmem, tylko o o walkę polityczna, do której podżegają Demokraci, podsycając konflikty rasowe. Małżeństwo McCloskey choć cały ich życiorys wskazuje, że są „postępowcami” teraz oskarżane jest przez media i lewicę o bycie „białymi suprematystami”.