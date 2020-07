Trwa dramat w Łucku. Uzbrojony mężczyzna w autobusie trzyma zakładników [VIDEO]

Policja w obwodzie wołyńskim na Ukrainie próbuje odbić zakładników, których uprowadził uzbrojony mężczyzna. Napastnik z bronią i materiałami wybuchowymi zabarykadował się z pasażerami w autobusie.

Według informacji policji w pojeździe przetrzymywanych jest ok. 10 osób. Służba Bezpieczeństwa Ukrainy próbuje negocjować z terrorystą.

Tymczasem napastnik miał za pośrednictwem mediów społecznościowych informować, że jest niezadowolony z „systemu na Ukrainie”. Mężczyzna żąda, by najwyżsi przedstawiciele władz i Kościołów oraz oligarchowie nazwali się w mediach społecznościowych terrorystami.

Video showing moment when attacker boarded the bus https://t.co/CoCkLjIqsR pic.twitter.com/VrzV91fGNA

W Łucku stawił się już szef MSW Arsen Awakow. Dziennikarze informują, że słychać było odgłosy wystrzałów, a na szybach autobusu widać ślady po kulach.

SBU prosi mieszkańców Łucka o pozostanie w domach lub miejscach pracy. Na razie nie wiadomo, czy którykolwiek z pasażerów jest poszkodowany.

Light explosion near hijacked bus in Lutsk (like firecracker) https://t.co/hmUHSipOyU #Ukraine pic.twitter.com/ssI3Dx1qiK

Anton Heraszczenko, wiceszef MSW, poinformował, że napastnikiem jest Maksym Płochoj. Ukraińska redakcja BBC przytacza wpis przypisywany Płochojowi: „Państwo zawsze było i jest głównym terrorystą. Jest ze mną dużo ludzi, (mam) broń automatyczną, dwie bomby, trzecia jest w ruchliwym miejscu w mieście”.

Policeman is the first deputy head of National Police of Ukraine Evheny Koval https://t.co/VQNoQr0qiq

— Liveuamap (@Liveuamap) July 21, 2020