Włosi i Szwajcarzy uderzają w mafię. Organizacje przestępcze mogą obłowić się na pandemii

75 osób aresztowano we wtorek podczas wspólnej operacji policji Włoch i Szwajcarii, wymierzonej w kalabryjską mafię – ‚ndranghetę. Skonfiskowany został majątek jej gangów w wysokości około 170 milionów euro. Eksperci ostrzegają, że mafie wykorzystują pandemię, by przeniknąć do gospodarki i administracji.

Łącznie śledztwem w sprawie przynależności do mafii z południa Włoch i powiązań z nią objęto 158 osób. Postawione im zarzuty to także handel narkotykami, pranie brudnych pieniędzy, oszustwa i korupcja – podała agencja Ansa.

Celem operacji były gangi tej najpotężniejszej włoskiej mafii działające w rejonie miast Lamezia Terme i Vibo Valentia, które zapuściły korzenie także w Szwajcarii.

Z włoskim wymiarem sprawiedliwości oraz Gwardią Finansową współpracowała prokuratura z Berna.

Przewodniczący włoskiej parlamentarnej komisji do walki z mafią Nicola Morra oświadczył: „Jeśli ktoś myśli, że ‚ndrangheta to tylko włoski problem, to operacja ta pokazuje, że jest dokładnie przeciwnie”.

Włoskie mafie mogą bardzo dużo zarobić na kryzysie z powodu pandemii – alarmuje wydział policji do walki z mafią w raporcie dla parlamentu. Według jego autorów przed organizacjami przestępczymi otwiera się szansa na zyski, jak w okresie po wojnie.

W dokumencie zauważono, że w dobie obecnego kryzysu istnieje ryzyko, że mafie zwiększą swą rolę, prezentując się jako „wiarygodny i skuteczny gracz” i przejmując kontrolę nad średnimi oraz wielkimi firmami, zmagającymi się z problemem braku płynności finansowej. W takich sytuacjach, jak zauważono, mafie oferują „alternatywną politykę socjalną” oraz „przydatne wsparcie i punkt odniesienia”.

Jednocześnie według analityków mafie pracują nad tym, aby w ludziach umocnić przekonanie o ich ubóstwie oraz trudnej sytuacji i zapewnić, że wychodzą im naprzeciw. Rezultatem tego, według przedstawionego scenariusza, jest zdobycie za sprawą udzielanych pożyczek większego poparcia przez organizacje takie, jak sycylijska cosa nostra, neapolitańska kamorra czy zwłaszcza kalabryjska ‚ndrangheta.

Analitycy, w raporcie, zwracają uwagę na realne zagrożenie, jakim jest przeniknięcie gangów przestępczości zorganizowanej do gospodarki, co może także przynieść szkody polityce państwa i wywołać „problemy z porządkiem publicznym”. W obecnym stanie, w którym cała międzynarodowa gospodarka potrzebuje wsparcia, to mafiosi mogą oferować „zastrzyk finansowy” – to jedna z konkluzji raportu, gdzie położono nacisk na konieczność stałego monitoringu.

Znalazło się w nim także ostrzeżenie, że zapowiedziane przez rząd uproszczenie zasad przetargów w celu ożywienia gospodarczego może sprzyjać „przenikaniu mafii do aparatu administracyjnego”.

Wśród najbardziej zagrożonych infiltracją sektorów są: turystyka, gastronomia, handel i usługi.