Bosak za realną reformą sądownictwa: „To co obecnie widzimy to tylko próba obsadzania TK czy SN swoimi ludźmi” [VIDEO]

Krzysztof Bosak w wywiadzie dla Polsat News wypowiedział się w sprawie podjęcia kroków w kierunku poprawy funkcjonowania polskiego wymiaru sprawiedliwości. „Ja bym chętnie jakąś reformę sądownictwa poparł, tylko moim zdaniem projekt żadnej prawdziwej reformy sądownictwa nie powstał” – zaczął poseł Konfederacji.

„My jako Konfederacja w kampanii do parlamentu w zeszłym roku to akcentowaliśmy, że na poziom zwykłych sądów rejonowych żadna reforma nigdy nie dotarła. To wszystko, co nam w mediach było przedstawiane jako reforma sądownictwa, to rozgrywki na szczycie. To próby obsadzenia swoich ludzi czy to w Trybunale Konstytucyjnym, czy w Sądzie Najwyższym” – wyjaśnił Bosak.

„Reforma sądownictwa w wykonaniu PiS to mniej więcej ten sam mit, co rozliczanie złodziejskich rządów PO-PSL” – podkreślają konfederaci i zauważają, że „od pięciu lat nikt z rządu nie zaproponował realnego projektu poprawiającego funkcjonowanie sądów. Spory o TK, SN czy KRS nie mają żadnego wpływu na codzienne problemy zwykłych obywateli, którzy nie są w stanie skutecznie i szybko dochodzić swoich praw”.

W związku z tym Konfederacja domaga się prawdziwej reformy wymiaru sprawiedliwości, która usprawni jego funkcjonowanie i ułatwi życie obywatelom.