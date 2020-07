Duda zaprosi w końcu Konfederację do rozmów? Prezydent wymijająco o Koalicji Polskich Spraw

Przed drugą turą wyborów prezydenckich Andrzej Duda ukuł termin „Koalicja Polskich Spraw”. Chciał do niej zaprosić m.in. Konfederację. Niestety, jedyne osoby, które po wyborach zostały zaproszone do Pałacu Prezydenckiego to Rafał Trzaskowski i jego żona.

Dorota Gawryluk zapytała Andrzeja Dudę o to, czy zaprosi w końcu do Pałacu Prezydenckiego Krzysztofa Bosaka. Chodziło o zapowiadaną przez prezydenta Koalicję Polskich Spraw.

Duda odpowiedział bardzo wymijająco. Stwierdził, że będzie zapraszał „różne środowiska”. Nie podał również żadnych konkretów.

– Będzie zaproszenie do ludzi, którzy mają poglądy konserwatywne, także o profilu narodowym. Będzie także to zaproszenie skierowanie. Będę organizował spotkania, na które będę zapraszał różne środowiska, właśnie po to, żeby rozmawiać o ważnych polskich sprawach – mówił w „Gościu Wydarzeń” prezydent.

Ostatecznie może się okazać, że środowiska „konserwatywne”, również o profilu „narodowym” będą oznaczały Marka Jakubiaka oraz Adama Andruszkiewicza. Jeśli prezydent wykiwałby konserwatystów w ten sposób, to byłoby to złą prognozą na dalszy czas jego nowej kadencji.

Źródło: Polsat News, nczas.com